İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi
İstanbul'da Galatasaray-Gaziantep FK arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıaya gelecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek sefer yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda 18.00-19.45 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.
#MetroDuyuru #M2@GalatasaraySK @GaziantepFK @ispark pic.twitter.com/m0KPsVgSah— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 28, 2024
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