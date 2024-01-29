İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi

İstanbul'da Galatasaray-Gaziantep FK arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıaya gelecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda 18.00-19.45 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.