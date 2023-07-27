İstanbul'da minibüslerde 'İstanbulkart' dönemi: Uygulama ilk olarak Arnavutköy’de başlayacak
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme getirilen minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi kabul edildi. Buna göre, Arnavutköy, İstanbulkart ile binilecek olan minibüsler için pilot bölge olarak seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, oy birliği ile alınan kararla, minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi kabul edildi.
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İstanbul’da hizmet veren minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi görüşüldü.
Görüşülen teklif oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda alınan karar doğrultusunda entegrasyonun ilk olarak uygulanacağı pilot bölge Arnavutköy oldu. Entegrasyonun sağlanmasının ardından artık İstanbulkart ile minibüslere binilebilecek.
Toplantıda, minibüste en kısa 2 kilometreye kadarki mesafenin indi bindide 7'den 10,99 liraya yükseltilmesi istendi.