İstanbul'da minibüslerde 'İstanbulkart' dönemi: Uygulama ilk olarak Arnavutköy’de başlayacak

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme getirilen minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi kabul edildi. Buna göre, Arnavutköy, İstanbulkart ile binilecek olan minibüsler için pilot bölge olarak seçildi.

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