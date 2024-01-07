İstanbul'da okul servis ücretlerine zam talebi

İstanbul'da okul servis şoförleri, kalem harcamalarında yaşanan fiyat artışı nedeniyle servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti. Şoförlerin zam talebinin 8 Ocak'ta yapılacak olan UKOME toplantısında değerlendirilmesi beklenirken talebin kabul edilmesi durumunda en düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak.

Vergi artışı, akaryakıt zamları ve döviz kurlarındaki yüksek seyir nedeniyle ulaşım ve servis ücretlerine uygulanan zamlar devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da okul servisleri de kalem harcamalarındaki artış nedeniyle servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti.

Servis şoförleri "Şoförlerin maaşı da yüzde 50 arttı, çalışanların maaşı arttı, akaryakıt, MTV, kasko, sigorta, devlete ödediğimiz bütün vergiler yüzde 58 oranında arttı. Sübvanse etmemiz lazım" dedi.

EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Servis şoförlerinin talep ettiği ozam oranın kabul edilmesi durumunda en düşük servis ücreti bin 300 TL'den 2 bin 80 TL'ye yükselecek.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yüzde 35 rehber personel ücreti de bu rakama eklenince servis ücretlerinin velilere aylık maliyeti 2 bin 808 TL'ye çıkacak.

8 OCAK'TA KARARA BAĞLANACAK

Zam oranları, İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin görüşüleceği öngörülen 8 Ocak'taki İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı sonrası karara bağlanacak.

Servis şoförleri, "Belediyenin ve UKOME'nin anladığım kadarıyla yüzde 30 civarında bir artış önerisi var. Yüzde 35 olsa servis ücretleri bin 700 TL civarında olacak. Güne vurursak günde 50 TL-60 TL olacak. Geçen sene şubattan itibaren geçerli olmuştu. Biz bu artışın ocak ayından itibaren tarifeye yansıtılmasını ısrarla talep ediyoruz" dedi.

TAKSİCİLER DE ZAM TALEP ETMİŞTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısı öncesinde, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65'lik zam talebi iletildiğini ifade etmişti. Aksu, indi-bindi ücretinin de en az 120 lira olması gerektiğini söylemişti.