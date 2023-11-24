İstanbul'da olumsuz hava koşulları: Bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştiriliyor. Çanakkale'de ise yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.

Değerli yolcularımız,



Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.



İptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0



Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/j8CC7oeH1X — Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) November 24, 2023

ÇANAKKALE'DE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de ise yarın (25 Kasım Cumartesi) Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.