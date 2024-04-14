İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'da bulunan otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle otogarların giriş ve çıkış noktalarında araç yoğunluğu sebebiyle trafik oluştu. Bazı otobüs firmaları ise ek seferler koydu.

Güncel 14.04.2024 13:53 Giriş: 14.04.2024 13:53

Güncelleme: 14.04.2024 13:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA