İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da kırmızı ışıkta duran otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, polis saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

İstanbul Ümraniye'de, kırmızı ışıkta duran otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde, Çekmeköy istikametine seyir halinde bulunan otomobil, trafik ışıklarında yanan kırmızı ışıkta durduğu sırada plakası henüz öğrenilemeyen başka bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda kovan ve uzun namlulu silaha ait olduğu sanılan bir parça bulundu.

Ayrıca saldırı sırasında seken mermiler, çevrede park halindeki araçlara da isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.