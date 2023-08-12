İstanbul'da "Park Et, Devam Et" uygulaması başlıyor

İBB'den İstanbul'un trafik yükünü hafifletmek için kalıcı çözümler üretmeye yönelik çalışmaları kapsamında, kent merkezlerinde, özel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla "Park Et, Devam Et" uygulamasını hataya geçiriyor. İlk uygulama; tarihi, kültürel ve turistik bir bölge olma özelliği taşıyan Tarihi Yarımada’da bugün başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, trafik yoğunluğunu azaltmak ve kalıcı çözüm üretme çalışmaları sırasında, “İstanbul Geneli Park Et Devam Et Sistemi” uygulaması geliştirdi.

Trafik yoğunluğunu ve özel araç kullanımını azaltmak, toplu taşıma kullanımını teşvik etmek, modern ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak amacıyla ilk uygulama; Tarihi Yarımada’da bugün başladı.

Bu kapsamda, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yer alan ve İBB’ye bağlı İSPARK A.Ş. tarafından işletilen otopark alanından başlayarak Tarihi Yarımada’nın merkezine kadar ulaşımı sağlayacak bir ring otobüs hattı (PD1) hizmet verecek.

ALTERNATİF ULAŞIM İMKANI

Söz konusu hat üzerinde Yenikapı, Laleli, Nişanca, Beyazıt-Kapalıçarşı durakları bulunuyor. Bölgeye ulaşmak isteyen esnaf ve ticari işletmelerin müşterileri başta olmak üzere Beyazıt-Kapalıçarşı bölgesine araçla gitmek isteyen herkes için alternatif bir ulaşım imkanı sağlanıyor.

Uygulama ile Yenikapı Otopark Alanı'nda otopark ücretini İstanbulkart ile ödeyen araç sahipleri PD1 ring hattından ücretsiz yararlanacak.