İstanbul'da polis alarma geçti: Rastgele ateş açan şüpheli aranıyor
İstanbul'un Fatih ilçesinde silahla rastgele etrafa ateş açıp kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA
İstanbul Fatih'te Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti.
Sesin duyulduğu bölgeye giden ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Bir süre ekiplerin kovaladığı zanlı, ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.