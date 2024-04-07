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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, polisleri taşıyan minibüs Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeyken devrildi. Kazada 6 polis hafif şekilde yaralandı.

Güncel
  • 07.04.2024 09:50
  • Giriş: 07.04.2024 09:50
  • Güncelleme: 07.04.2024 11:36
Kaynak: AA
İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Fotoğraf: AA

İstanbul Bahçelievler'de, servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.

Mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü.

Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

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