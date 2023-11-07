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İstanbul'da poşete koyduğu kediyi tekmeleyerek öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa’da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli, "hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 07.11.2023 08:26
  • Giriş: 07.11.2023 08:26
  • Güncelleme: 07.11.2023 08:27
Kaynak: AA
İstanbul'da poşete koyduğu kediyi tekmeleyerek öldüren şüpheli tutuklandı
Fotoğraf: AA

İstanbul Bayrampaşa’da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul’da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin'de yakalandı.

Polis ekipleri, Y.C’nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

Şüpheli, "hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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