İstanbul'da Rabia Keleş isimli kadın 16. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Rabia Keleş isimli kadın, yaşadığı 44 katlı bir rezidansın 16. katındaki dairenin penceresinden site bahçesine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da Rabia Keleş isimli kadın, 44 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de Finanskent Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Rabia Keleş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rabia Keleş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

2 çocuk annesi Keleş’in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Keleş’in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.