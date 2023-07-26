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İstanbul'da rekor sıcaklık: Şile'de 43.4 derece ölçüldü

İstanbul'da sıcaklık her dakika artıyor. Şile'de sıcaklık saat 14.50'de 43.4 derece olarak ölçüldü. Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik'te de 40 dereceyi geçti.

Güncel
  • 26.07.2023 15:19
  • Giriş: 26.07.2023 15:19
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:24
Kaynak: DHA
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İstanbul'da rekor sıcaklık: Şile'de 43.4 derece ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

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Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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