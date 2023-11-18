İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonu için uyarı yaptığı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak bazı ilçelerde etkili oluyor.

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Fotoğraf: İHA

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Taksim İstiklal Caddesi’nde yağışa yakalanan vatandaşların şemsiye ve montlarıyla korunmaya çalıştığı ve koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Hafta sonu için yapılan fırtına ve yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışın günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.