İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor: Esenyurt'ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Yeşilkent Mahallesi'nde dere taştı, istinat duvarı yıkıldı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı.
Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı.
İstinat duvarı çöktü.
Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.