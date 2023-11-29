İstanbul'da sağanak ve fırtına: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki kurye Muhammed Ela olduğu öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, kentte yaşamı olumsuz etkilerken bir emekçi yaşamını yitirdi.

Valiliğin öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Kağıthane'de saat 02.44'te direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Hayatını kaybeden kişinin işçi olduğu öğrenildi. Kağıthane'de fırtınanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, yanında duran motosikletli kuryenin üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan 20 yaşındaki kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA’nın aktardığına göre işçinin ölümüne neden olan kaza gece saat 01.30 sıralarında Kağıthane 4. Levent semti Emniyetevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtınanın devam ettiği esnada 20 yaşındaki Muhammed Ela, cadde üzerindeki aydınlatma direğinin yanında durdu. Bir süre sonra fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen direk, kuryenin üzerine devrildi.

Ela ağır şekilde yaralanırken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Ela'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe semtindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SALIYI ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE BAŞLADI

İstanbul Valiliği'nin açıklamada, "28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir. 28.11.2023 Salı Günü, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı SARI kodlu uyarı yapılmıştır. İstanbul, yapılan bu uyarıya paralel olarak 28.11.2023 Salı’yı, 29.11.2023 Çarşamba’ya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girmiştir" bilgisi verildi.

GELİŞMELER SIRALANDI

Valilik'ten yapılan açıklamada, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul’da yaşanan olaylar 29.11.2023 saat 13.00 itibariyle şöyle sıralandı:

- İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.

- İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.

- Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.

- Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde ‘’Kadriye Ana’’ isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

- Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

- Saat 10.42 de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.