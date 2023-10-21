İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında MS, SMA ile kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve maddi değeri yüksek ilaçların da olduğu ilaçların sahtelerini üreterek piyasaya sürdükleri şüphesiyle 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, MS, SMA, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerinin üretilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 47 adresi bugün eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tasnif ve sayım işlemleri devam eden çok sayıda sahte kanser, diabet, hormon, MS, sporcu protein ilaçları, 934 bin 600 dolar para, kimyasal ham maddeler, sahte ilaç ambalajları, sahte ilaç bandrollü, sahte ilaç üretim tesisi, 4 ilaç deposu, sahte olduğu değerlendirilen parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan malzemeler, 3 ruhsatsız ateşli tabanca ve 83 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerin tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.