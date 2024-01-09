İstanbul'da servis aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de yolun karşısına geçtiği sırada servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi 2054 Sokak'ta seyreden 34 LAD 143 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş'e çarptı. Çocuğun aracın altında kaldığını görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri Muhammed Enes Memiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Bu arada kaza sokaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokak başında manevra yapan servis aracının altında kalan çocuk için çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.