İstanbul'da şiddetli fırtına: Sarıyer'de metruk bina çöktü

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Yeniköy'de 3 katlı ahşap metruk binai fırtınanın etkisiyle yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

Güncel 29.11.2023 16:48 Giriş: 29.11.2023 16:48

Güncelleme: 29.11.2023 17:33 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Sarıyer'de 3 katlı metruk bina şiddetli yağışın da etkisiyle çöktü. Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki 3 katlı metruk ahşap bina, yağışın da etkisiyle sokağa doğru yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yoğun yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.