İstanbul'da şiddetli fırtına: Sarıyer'de metruk bina çöktü
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Yeniköy'de 3 katlı ahşap metruk binai fırtınanın etkisiyle yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
Sarıyer'de 3 katlı metruk bina şiddetli yağışın da etkisiyle çöktü.
Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki 3 katlı metruk ahşap bina, yağışın da etkisiyle sokağa doğru yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yoğun yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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