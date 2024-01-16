İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu önde

Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye devam ederken, Asal Araştırma Şirketi İstanbul için anket yaptı. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer alıyor.

Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı.



2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AKP adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.

Asal Araştırma Şirketi, İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına, toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.



İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.

Anketin sonuçları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: yüzde 36.4



Murat Kurum: yüzde 32.8



DEM Parti Adayı: yüzde 4.4



YRP Adayı: yüzde 3.8



İYİ Parti Adayı: yüzde 3.0



Diğer Parti Adayları: yüzde 3.4



Kararsızım: yüzde 11.0



Oy kullanmayacağım: yüzde 5.2