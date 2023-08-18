İstanbul'da şüpheli ölüm: Cezayirli kadın, otelin penceresinden 'düşerek' öldü

İstanbul Fatih'te önceki gün Cezayir uyruklu Fouza Lounici, alacak verecek meselesi nedeniyle önceden tanıştığı Tunuslu iş insanı Mohammed B.’nin kaldığı otelin odasında bulunan pencereden 'düşerek' hayatını kaybetti. Fouza Lounici'nin otel odasında darp edildiği ve öldürülme korkusuyla pencereden atladığı iddia edilirken Mohammed B, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Fatih’te, alacak verecek meselesini görüşmek için Tunuslu bir iş insanının kaldığı otele giden Cezayirli kadın, pencereden 'düşerek' hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, Zeytinburnu’ndaki ikametinden ayrılarak daha önceden tanıştığı Tunuslu iş insanı Mohammed B.’nin kaldığı otele gitti.

Akşam saatlerinde Mohammed B., Cezayirli kadının kaldığı odaya girdi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Muhammed B, Fouza Lounici’yi darp etti.

Öldürülme korkusu yaşayan kadın, iddiaya göre, odanın penceresinden kendini aşağıya atarak ağır yaralandı. Kadının pencereden 'düştüğünü' görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ODADA KAN İZLERİNE RASTLANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Tunuslu şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.





