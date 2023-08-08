İstanbul'da taksiciler yakıt fiyatlarını protesto etti

Sosyal medyada paylaşılan bilgi ve görüntülere göre İstanbul taksiciler akşam saatlerinde yakıt fiyatlarını protesto etti. Binlerce taksici kornalar eşliğinde konvoy oluşturdu.

Güncel 08.08.2023 01:10 Giriş: 08.08.2023 01:10

Güncelleme: 08.08.2023 01:21 Kaynak: Haber Merkezi

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