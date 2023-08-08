İstanbul'da taksiciler yakıt fiyatlarını protesto etti
Sosyal medyada paylaşılan bilgi ve görüntülere göre İstanbul taksiciler akşam saatlerinde yakıt fiyatlarını protesto etti. Binlerce taksici kornalar eşliğinde konvoy oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da taksiciler benzin fiyatlarını protesto etti. Benzin son olarak 36 Türk Lirası olmuştu.
İsthavadis adlı sosyal medya hesabının paylaştığı bilgi ve görüntülere göre İstanbul taksiciler akşam saatlerinde yakıt fiyatlarını protesto etti. Binlerce taksici kornalar eşliğinde konvoy oluşturdu.
İstanbul'da taksiciler yakıt fiyatlarını protesto ettihttps://t.co/5HCv3GMS5A pic.twitter.com/FgFmIRmkK3— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 7, 2023