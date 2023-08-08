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İstanbul'da taksiciler yakıt fiyatlarını protesto etti

Sosyal medyada paylaşılan bilgi ve görüntülere göre İstanbul taksiciler akşam saatlerinde yakıt fiyatlarını protesto etti. Binlerce taksici kornalar eşliğinde konvoy oluşturdu.

Güncel
  • 08.08.2023 01:10
  • Giriş: 08.08.2023 01:10
  • Güncelleme: 08.08.2023 01:21
Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da taksiciler yakıt fiyatlarını protesto etti

İstanbul'da taksiciler benzin fiyatlarını protesto etti. Benzin son olarak 36 Türk Lirası olmuştu. 

İsthavadis adlı sosyal medya hesabının paylaştığı bilgi ve görüntülere göre İstanbul taksiciler akşam saatlerinde yakıt fiyatlarını protesto etti. Binlerce taksici kornalar eşliğinde konvoy oluşturdu. 

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