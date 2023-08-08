İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam kararı çıktı. Zamla birlikte; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

Akaryakıtta uygulanan ÖTV ve KDV oranının artırılması yurttaşa ulaşım zammı olarak dönmeyi sürdürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) topklantısında toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam kararı çıktı.

UKOME, temmuz ayı olağan oturumunda toplu ulaşıma zam oranı konusunda uzlaşmaya varılamadığı için Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde olağanüstü toplandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, personel servisi işletmecileri yüzde 200, okul servisi işletmecileri yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam talebinde bulundu.

İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatındaki artışını baz alarak yüzde 51.52 oranında zam teklifinde bulundu. 9.90 TL olan tam elektronik bilet ücreti 15 TL'ye çıkarılması istendi. 4.83 TL olan öğrenci bileti 7.32 TL oldu.

Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam öngörülerek 40 TL'lik açılış ücretinin 70 TL'ye çıkması önerildi. Açılış ücretinin 12,65 TL'den 19.17 TL'ye, km ücretinin 8.51 TL'den 12.89 TL'ye çıkarılması istendi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

Zam teklifi kabul edildi.

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