İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi

İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi. UKOME toplantısında, toplu ulaşımda kredi kartı ile yapılan ödemelerde, otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya indirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Tarife değişikliği 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33,33 indirime gidildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan yüksek meblağ konusu görüşüldü.

Görüşmede, İstanbul Kart haricinde, söz konusu kartlardan otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22,25 lira yerine 60 lira ödenen ücrette indirime gidilmesi konuşuldu.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu kapsamda, ödemelerde yüzde 33,33 indirime gidilerek, kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya düşürülmesi talep edildi.

Bu haliyle yapılan oylamada gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Tarife değişikliği 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.