İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde, Maltepe'den Kadıköy'e kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Ankara istikametinde ise Maltepe'den başlayan trafik yoğunluğu Pendik'e kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe ilçeleri arasında kalan bazı noktalarda ise araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ile Maslak mevkileri arasındaki yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar yükseldi.