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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Güncel
  • 03.05.2024 17:29
  • Giriş: 03.05.2024 17:29
  • Güncelleme: 03.05.2024 17:34
Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
Fotoğraf: Depophotos - Arşiv

İstanbul’da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

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