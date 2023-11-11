İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle aksamaların yaşandığı duraklarda seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından tramvay seferlerine ilişkin açıklama yapılmıştı.
Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.
2 saat süren çalışmaların ardından Metro İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 11, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/MAnqwFTd4E
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