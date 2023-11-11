İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle aksamaların yaşandığı duraklarda seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından tramvay seferlerine ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.

2 saat süren çalışmaların ardından Metro İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.