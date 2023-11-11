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İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle aksamaların yaşandığı duraklarda seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Güncel
  • 11.11.2023 22:06
  • Giriş: 11.11.2023 22:06
  • Güncelleme: 12.11.2023 01:51
Kaynak: AA
İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından tramvay seferlerine ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.

2 saat süren çalışmaların ardından Metro İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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