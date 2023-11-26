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İstanbul'da tramvaya taşlı saldırı

Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı. Tramvay servis dışına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Güncel
  • 26.11.2023 01:15
  • Giriş: 26.11.2023 01:15
  • Güncelleme: 26.11.2023 01:18
Kaynak: İHA
İstanbul'da tramvaya taşlı saldırı
AA

Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı.



Olay, saat 19.30 sıralarında T1 Kabataş - Bağcılar arasında sefer yapan tramvayda meydana geldi. Tramvay Bağcılar istikametine gideceği esnada Seyitnizam - Akşemsettin durağına gelmeden önce kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taş atılarak camı kırıldı. Atılan taş tramvayın içine düşerken yolcular indirilerek başka araca alındı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekilirken olayda yaralanan olmadı.

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