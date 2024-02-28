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İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı. Yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güncel
  • 28.02.2024 15:50
  • Giriş: 28.02.2024 15:50
  • Güncelleme: 28.02.2024 15:52
Kaynak: AA
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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