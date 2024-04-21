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İstanbul 'da tüfekle çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı

İstanbul'da, pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 21.04.2024 21:45
  • Giriş: 21.04.2024 21:45
  • Güncelleme: 21.04.2024 21:48
Kaynak: AA
İstanbul 'da tüfekle çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı

İstanbul'da, pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün pompalı tüfekle çekilen video görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videoyu çeken M.E.Y. (18), M.A. (18) ile M.M.İ'yi (17) Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakaladı. Videoda kullanılan silah da Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi.

Zanlıların, ifadelerinde "Videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını" söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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