İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli: İkinci bir duyuruya kadar durduruldu
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
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