İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli: İkinci bir duyuruya kadar durduruldu

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Güncel 11.02.2024 07:15 Giriş: 11.02.2024 07:15

Güncelleme: 11.02.2024 07:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi. Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı