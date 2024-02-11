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İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli: İkinci bir duyuruya kadar durduruldu

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Güncel
  • 11.02.2024 07:15
  • Giriş: 11.02.2024 07:15
  • Güncelleme: 11.02.2024 07:17
Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli: İkinci bir duyuruya kadar durduruldu
Fotoğraf: AA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi 

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. 

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi. 

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