İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da saat 07.00'den itibaren yarın, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

AKP İstanbul İl Başkanlığı yarın İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda miting düzenleyecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılması bekleniliyor.