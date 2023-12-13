İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini öğrendi.
Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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