İstanbul'da yaşlı bakımevinde yangın

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. İçerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilik, 75 yaşlının tamamının tahliye edildiğini, 10 yaşlının ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. İçerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü’nde bir yaşlı bakımevinde meydana gelen yangında bakımevinde kalan 75 yaşlının tamamının tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü’nde bulunan bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Temmuz 2023 günü saat 18.55’te Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bakım merkezinin çatısında yangın çıkmıştır. Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma çalışması yapılmıştır. 75 yaşlımızın kaldığı bakımevinde kalan sakinlerin tamamı tahliye edilmiş olup, dumandan etkilenen bakımevi sakinlerinden 10’u hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen yaşlılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.