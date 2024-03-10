İstanbul'da yoğun sis: Gemi trafiği askıya alındı, vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alınırken, Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düşüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 10 Mart'a (bugün) ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceğine ilişkin uyarıda bulunmuştu.