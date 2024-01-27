İstanbul'da yolcu minibüsünde doğum

İstanbul'da Mizgin Güçlü isimli kadın kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadın ile bebeği tedavi altına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadın ile bebeği tedavi altına alındı. Bebeğe Asmin adı verildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Ocak Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi mevkiinde Yayla-Topkapı güzergahında çalışan bir minibüste meydana gelen olayda, 23 yaşındaki 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, eşi 31 yaşındaki Murat Güçlü ile birlikte hastaneye kontrole gitmek için evden çıktı.

1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine sürücü Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı.

Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığı söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü minibüsün içinde doğum yaptı.

Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUK"

Doğum yapan Mizgin Güçlü, "Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi" diye konuştu.

Baba Murat Güçlü, "Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı. Hızlandı ve yoldakilere seslenerek yolu açtı. Tam hastanenin önüne geldiğimizde eşim minibüsün içerisinde doğum yaptı" dedi.

Sürücü Hakan Yücel "Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk" diye konuştu. Durakta kahya olarak çalışan Orhan Koşan ise, "İlk defa karşılaştık böyle bir şeyle. Arkadaşımız kadını doğuma yetiştirdiği için adını 'Ebe Hakan' koyduk" fadesini kullandı.

Asmin bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken enfeksiyon kapan kadının ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.