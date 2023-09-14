İstanbul'da yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni video paylaşıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, yürüyen merdivenlere sabotaj eylemlerine ilişkin yeni bir video paylaşarak, "Kötülüğün resmini çizdiniz, İstanbulluya düşmanlık etmeyin. Özür dileyin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, metro hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin yeni bir video paylaştı.

Murat Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "A Haber ve avanesi için Yürüyen Merdiven Kumpası 2. Bölüm yayında. Kötülüğün resmini çizdiniz, İstanbulluya düşmanlık etmeyin. Özür dileyin" notunu düştü.

A Haber ve avanesi için Yürüyen Merdiven Kumpası 2. Bölüm yayında. Kötülüğün resmini çizdiniz, İstanbulluya düşmanlık etmeyin. Özür dileyin. pic.twitter.com/mVpavPhSEb — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 14, 2023

İBB, kentteki metroların yürüyen merdivenlerinde yaşanan sorunların arka planına ilişkin bir video paylaşmıştı.

ideoda bazı kişilerin yürüyen merdivenleri düğmesine basarak durdurduğu, hemen ardından ise A Haber ekibinin gelip çekim yaptığı görülüyordu.

İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin. pic.twitter.com/iQhiFeu2ld — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 12, 2023

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İBB iştiraki Metro İstanbul, yürüyen merdivenlere sabotaj düzenleyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda 31 Ağustos ve 6 Eylül’de gerçekleşen sabotajların kamera görüntüleri delil olarak sunuldu.