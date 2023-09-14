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İstanbul'da yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni video paylaşıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, yürüyen merdivenlere sabotaj eylemlerine ilişkin yeni bir video paylaşarak, "Kötülüğün resmini çizdiniz, İstanbulluya düşmanlık etmeyin. Özür dileyin" dedi.

Güncel
  • 14.09.2023 10:56
  • Giriş: 14.09.2023 10:56
  • Güncelleme: 14.09.2023 11:10
Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni video paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, metro hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin yeni bir video paylaştı.

Murat Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "A Haber ve avanesi için Yürüyen Merdiven Kumpası 2. Bölüm yayında. Kötülüğün resmini çizdiniz, İstanbulluya düşmanlık etmeyin. Özür dileyin" notunu düştü.

İBB, kentteki metroların yürüyen merdivenlerinde yaşanan sorunların arka planına ilişkin bir video paylaşmıştı.

ideoda bazı kişilerin yürüyen merdivenleri düğmesine basarak durdurduğu, hemen ardından ise A Haber ekibinin gelip çekim yaptığı görülüyordu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İBB iştiraki Metro İstanbul, yürüyen merdivenlere sabotaj düzenleyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda 31 Ağustos ve 6 Eylül’de gerçekleşen sabotajların kamera görüntüleri delil olarak sunuldu.

İBBden yürüyen merdivenlere sabotajlara ilişkin suç duyurusu
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