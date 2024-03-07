İstanbul'daki Placebo konserinin biletleri ne zaman satışa sunulacak?
İngiliz alternatif rock grubu Placebo'nun İstanbul’da vereceği konserin biletleri 12 Mart'ta satışa sunulacak.
Kaynak: AA
İngiliz alternatif rock grubu Placebo'nun 4 Ağustos 2024’te İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserin biletlerinin satışa sunulacağı tarih belli oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Placebo, Blind Festival kapsamında İstanbul'a gelecek.
Grup 4 Ağustos 2024'te KüçükÇiftlik Park'ta İstanbullu hayranlarının karşısında olacak.
Grubun iki yıl aradan sonra düzenlenen konserin biletleri 12 Mart Salı günü saat 12.00'de biletleme platformu Biletinial'da satışa çıkacak.
Placebo'nun tüm albümleri İngiltere'deki Billboard listesinde ilk 20'ye girme başarısı gösterirken, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı.