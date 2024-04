İstanbul'daki toprak kayması: Bakan Özhaseki, 'deprem' tehlikesine dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; İstanbul’daki toprak kaymasına ilişkin "14 tane konutu tedbir amaçlı boşalttık. Mağdur vatandaşlar şuan yerleştirdiler ama zaman içerisinde barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde adımlarımızı atıyoruz" dedi. Ülkenin deprem bölgesi olduğuna vurgu yapan Özhaseki, "Her tarafta her an bir deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edelim" diye konuştu.

Güncel 20.04.2024 13:25 Giriş: 20.04.2024 13:25

Güncelleme: 20.04.2024 13:32 Kaynak: iHA

Fotoğraf: İHA