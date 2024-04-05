İstanbul'daki yangın faciası: 8 kişi tutuklandı
İstanbul Gayrettepe'de 2 Mart'ta, 16 katlı binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi, 2 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise soruşturma işlemlerine başlanacak.
İstanbul'da gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında karar açıklandı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Adliyesindeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA İŞLEMİ BAŞLATILACAK
Öte yandan, söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı belirtildi.
MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI
Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.