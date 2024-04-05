İstanbul'daki yangın faciası: 8 kişi tutuklandı

İstanbul Gayrettepe'de 2 Mart'ta, 16 katlı binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi, 2 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise soruşturma işlemlerine başlanacak.

Güncel 05.04.2024 11:05 Giriş: 05.04.2024 11:05

Güncelleme: 05.04.2024 17:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA