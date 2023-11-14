İstanbul Emniyeti'nde işkence iddiası: 6 polise dava açıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de, gözaltına alınan üç kişinin kamera bulunmayan odaya götürülüp polisler tarafından darp edildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üç kişiye işkence yaptığı belirtilen altı polis hakkında dava açtı.

Gezi Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle 1 Haziran 2022’de İstanbul’da düzenlenen eylemde gözaltına alınan üç kişinin, götürüldükleri Güvenlik Şube’de polisler tarafından işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianameye göre gözaltına alınan üç kişiyi nezarethaneye götürmeden başka oda da darp eden altı polis hakkında dava açıldı.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre iddianamede, gözaltına alındıktan sonra nezarethaneye gönderilmeyen üç kişinin, ikinci kattaki odaya çıkartıldığı ve burada fikir ve eylem birliği içerisindeki polisler tarafından darp edildikleri kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de, kamera bulunmayan odaya götürdükleri üç kişiye işkence yaptıkları gerekçesiyle altı polis hakkında dava açtı. İddianamede, polislerin kameraların olmadığı oda ve merdivende üç kişiyi dövdükleri, kafalarına dizleriyle bastıkları, fikir ve eylem birliği içinde darp ettikleri belirtildi.

İddianamede, kendilerini, “Devlet malına zarar verip bize küfrediyorlardı, firar edeceklerini düşündük” diye savunan polislerin sözlerinin doğru olmadığının koridorlardaki kameraların görüntüleri ve tanık ifadeleriyle anlaşıldığı belirtildi.

Polislerin bir kişiyi ters kelepçe ile yere yatırmaları da işkence eylemi sayıldı. Darp edildiği doktor raporuyla da saptanan mağdurlar, işkencenin polis amirinin odaya girmesiyle sonlandığını, amirin, “Bu işleri aşağıda yapın” dediğini söyledi.

İddianamede, müştekilerin bilirkişi raporundaki görüntülerden ve temin edilen fotoğraflardan kendilerine yönelik eylemde bulunan polis memurlarını teşhis ettikleri, bu polislerin kimliklerinin saptandığı belirtildi. Gözaltına alınanlar kamera bulunmayan alanda darp edildiği belirtildi.