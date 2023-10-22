İstanbul Fatih'te bir kişi tartıştığı eski arkadaşını silahla öldürdü

İstanbul Fatih Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'taki bir binanın giriş katında Kadir Ç, arkadaşı B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda silahıyla Kadir Ç'yi vuran B.G, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Güncel 22.10.2023 20:57 Giriş: 22.10.2023 20:57

Güncelleme: 22.10.2023 21:00 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

İstanbul Fatih'te bir zanlı, tartıştığı eski arkadaşını silahla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'taki bir binanın giriş katında Kadir Ç, arkadaşı B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda silahıyla Kadir Ç'yi vuran B.G, otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Kadir Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adil Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçtığı otomobilin plakası belirlenen B.G, sokakta polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, şüpheli B.G. ile Kadir Ç'nin eski arkadaş oldukları, aralarında çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği belirlendi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen zanlı B.G'nin, Kadir Ç. ile eşi arasında gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiği tespit edildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor. Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Mahkemede ifade değiştirdi