İstanbul Fatih’te kendisinden haber alınamayan kadın boynu kırılmış halde evinde ölü bulundu
İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan Zülay Öz evin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu. Öz'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
İstanbul Fatih’te kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Olay, 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den bugün haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Öz'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.