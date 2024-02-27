İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 27 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 16 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları kış mevsiminde yaşanan yağışların ardından artmaya devam ediyor. İSKİ'nin 27 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranları açısından tablo iyiye gidiyor. Kasım ayından bugüne dek yükselişini sürdüren İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ 27 Şubat 2024'te son durumu paylaştı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

27 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının aydından dibe vuran baraj doluluk oranları yağışların artmasıyla birlikte artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından bugüne olumlu yönde seyretmeyi sürdürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son açıklamasını 27 Şubat 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için sevindirici nitelikte. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İstanbul güncel baraj doluluk oranı

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 76.36 seviyesine geldi.

27 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

27 Şubat 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 76.36 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %72

%72 Büyükçekmece: %73

%73 Darlık: %89

%89 Elmalı: %89

%89 Istrancalar: %55

%55 Kazandere: %59

%59 Pabuçdere: %59

%59 Sazlıdere: %56

%56 Terkos: %73

%73 Ömerli: %88

İstanbul Barajları son 14 gün doluluk oranları (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İstanbul Barajları son 1 yıl doluluk oranları (%)

İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 27 Şubat tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları şu şekilde: