İstanbul Haliç Festivali başlıyor: Goran Bregovic rüzgarı

Haliç Tersanesi’nin ev sahipliği yaptığı İstanbul Sanat, İstanbul Haliç Festivali’yle müziğin coşkusunu İstanbul'a taşıyor. İstanbul Sanat’ta 4-9 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek altı günlük festival, ücretsiz açık hava konserleriyle çok sevilen sanatçıları ağırlayacak.

İstanbul Sanat, 4 – 9 Mart tarihleri arasında dünyanın müziğini Haliç Tersanesi'nde İstanbul'a taşıyor. Bu akşam (4 Mart) 19.00'da başlayacak festival, 6 gün boyunca ücretsiz açıkhava konserleriyle İstanbullu dinleyicilerle buluşacak.

Açılışını 4 Mart Pazartesi akşamı 19.00’da Kolektif İstanbul konseriyle yapacak olan festival, saat 21.00’de ise dünyaca ünlü Goran Bregović and Wedding Funeral Band’i ağırlayacak.

Aga B ve Bandosu, Şanışer & Sokrat & Kamufle, Anatolian Session, Hey! Douglas, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Yasemin Mori, Ece Seçkin ve Duygu Soylu’nun sahne alacağı İstanbul Haliç Festivali’nin kapanış konserini ise KÖFN verecek.

Kapı açılış saati 15.00 olan festivalde katılımcılar konser dışında karnaval oyunlarına katılabilecek, yeme-içme alanlarında vakit geçirebilecekler.

Şehrin yeni yaşam merkezi İstanbul Sanat’ta gerçekleşecek altı günlük İstanbul Haliç Festivali’nde, 5 Mart Salı akşamı Aga B ve Bandosu ve Şanışer & Sokrat & Kamufle; 6 Mart Çarşamba akşamı Anatolian Session ve Hey! Douglas;

7 Mart Perşembe akşamı Bedük ve Büyük Ev Ablukada; 8 Mart Cuma akşamı Yasemin Mori ve Ece Seçkin; 9 Mart Cumartesi akşamı ise Duygu Soylu ve KÖFN İstanbullularla buluşacak. Konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PANAYIR ALANINDA KADIN EMEĞİ PAZARI

4 – 9 Mart 2024 tarihleri arasında her gün 15.00’te kapılarını açacak olan festivalde kurulan panayır alanında ziyaretçiler, konserlerin başlama saati olan 19.00’a kadar Kadın Emeği Pazarı’nda alışveriş yapabilecek.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKEN DENEYİM EKRANI

Karnaval oyunlarının da bulunduğu panayır alanında İstanbulluları ayrıca, eskiden hem Tarihi Yarımada’ya hem de Haliç bölgesine temiz su taşıyan Bozdoğan Su Kemeri’nin yer aldığı bir deneyim ekranı bekliyor. Can Memişoğulları’nın, konseptini iklim krizinden yola çıkarak tasarladığı deneyim ekranı, önünden geçen insanlarla etkileşime girecek. Etkileşime giren kişi sayısı arttıkça su seviyesinin yükselme hızı da artacağı etkileyici projeyle etkileşime geçilmediğinde ise su seviyesi eski haline geri dönecek.