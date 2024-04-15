İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın verilerine göre İstanbul Havalimanı, 1-7 Nisan'da günlük ortalama 1412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Güncel 15.04.2024 13:29 Giriş: 15.04.2024 13:29

Güncelleme: 15.04.2024 13:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)