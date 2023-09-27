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İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu görevden alındı.

Güncel
  • 27.09.2023 20:29
  • Giriş: 27.09.2023 20:29
  • Güncelleme: 27.09.2023 20:37
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı.

2018 yılında Yusuf Akçayoğlu’nun istifasının ardından İGA’da CEO koltuğuna oturan Kadri Samsunlu’nun neden görevden alındığı açıklanmadı.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun görevden alındığını duyurdu.

Kadri Samsunlu, iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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