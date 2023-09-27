İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu görevden alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı.
2018 yılında Yusuf Akçayoğlu’nun istifasının ardından İGA’da CEO koltuğuna oturan Kadri Samsunlu’nun neden görevden alındığı açıklanmadı.
İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun görevden alındığını duyurdu.
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu görevinden alındı. @igairport— Ali KIDIK (@alikdk) September 27, 2023
Kadri Samsunlu, iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.