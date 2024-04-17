İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalmıştı: İranlı akademisyenin Kanada vize başvurusu yine reddedildi

Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen ve İran'a dönmek istemediği için yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani'nin Kanada'ya yaptığı vize başvurusu yine reddedildi. Shiva Kaviani bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde kalıyor.

Güncel 17.04.2024 12:50 Giriş: 17.04.2024 12:50

Güncelleme: 17.04.2024 12:57 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA