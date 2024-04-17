İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalmıştı: İranlı akademisyenin Kanada vize başvurusu yine reddedildi
Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen ve İran'a dönmek istemediği için yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani'nin Kanada'ya yaptığı vize başvurusu yine reddedildi. Shiva Kaviani bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde kalıyor.
İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalan İranlı akademisyenin Kanada vize başvurusu yine reddedildi.
İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri döndü. Kaviani, buradan Kanada'ya dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.
İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı alması üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidememiş ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlamıştı. İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
YİNE RET
Silivri'de bulunan Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülen İranlı Akademisyen bir aydır burada kalıyor. Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı.
Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani'nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi. Akademisyen ise ülkesi İran'a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi.