İstanbul Havalimanı'nda 3,5 milyon liralık kaçak lüks eşya ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde yer alan lüks markalara ait 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde yer alan lüks markalara ait 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Brüksel'den İstanbul'a gelen bir yolcu takibe alındı.

Yabancı uyruklu kişinin valizleri, "şüpheli" görülerek x-ray taramasına sevk edildi.Ekipler, valizde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe kadar çok sayıda eşya tespit etti.

Valizde, ticari miktar ve nitelikte 195 eşya ve 29 kilogram ambalaj olduğu görüldü. Eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.