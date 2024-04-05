İstanbul havalimanları ve otogarda bayram yoğunluğu

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Büyük İstanbul Otogarı'nda da araç ve otobüslerin yanı sıra memleketlerine gitmek isteyen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen yurttaşlar, İstanbul havalimanları ile Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak yurttaşlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

SABİHA GÖKÇEN'DE GÜNLÜK 700 UÇUŞ PLANLANIYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı yoğunluk yaşanıyor.

Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresi boyunca, günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.

OTOGAR DA YOĞUN

Öte yandan, Büyük İstanbul Otogarı'nda da araç ve otobüslerin yanı sıra memleketlerine gitmek isteyen yolcular yoğunluk oluşturuyor.