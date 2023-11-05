İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Marmara’da ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 5, 2023
Fırtınanın, Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/vpsDOS6Jn4