İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.

Güncel 05.11.2023 12:29 Giriş: 05.11.2023 12:29

Güncelleme: 05.11.2023 12:30 Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Marmara’da ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/vpsDOS6Jn4 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 5, 2023